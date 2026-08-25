Ястремская проиграла на старте турнира WTA 500 в Монтеррее
Неудачная серия Дианы продолжается
Даяна Ястремская / Фото - CNN
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№112 WTA) сыграла матч в рамках первого раунда турнира WTA 500 в Монтеррее.
Даяна со счетом 6:2, 3:6, 6:7 проиграла индонезийке Джанис Тжен (№35 WTA).
Матч длился 2 часа 18 минут. За это время Ястремская 4 раза подала навылет, допустила 8 двойных ошибок и реализовала 5/10 брейк-пойнтов.
Это была вторая официальная встреча теннисисток – в феврале победу одержала Тжен.
В следующем круге Тжен сыграет против еще одной украинской теннисистки Юлии Стародубцевой.
Напомним, Олийныкова победила Шериф в начале турнира в Монтеррее.