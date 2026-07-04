Калинина и Ястремская покинули парный разряд Wimbledon-2026
Украинский дуэт уступил в двух сетах
около 2 часов назадПодписаться в
Украинский тандем в составе Ангелины Калининой и Даяны Ястремской завершил борьбу в парном разряде травяного турнира Grand Slam в Лондоне. Во втором круге соревнований украинские теннисистки уступили интернациональному дуэту Анна Данилина (Казахстан) / Александра Крунич (Сербия).
Матч длился 1 час и 47 минут и завершился в трех сетах со счетом 6:2, 4:6, 0:6 в пользу соперниц.
Уверенно забрав первую партию, украинские теннисистки не смогли удержать преимущество, а в третьем сете отдали оппоненткам все геймы.
Для Калининой и Ястремской это было четвертое совместное участие на турнирах Grand Slam.
Определились все пары 1/8 финала Wimbledon у женщин.