Ястремская завершила выступления на Wimbledon-2026.
Украинка потерпела поражение в трех сетах
около 1 часа назадПодписаться в
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (67 WTA) прекратила борьбу в одиночном разряде Wimbledon-2026. В матче второго круга украинка уступила представительнице Испании Джессике Бузас Манейро (52 WTA).
Поединок длился 2 часа и 6 минут и завершился победой испанки в трех сетах — 3:6, 7:6 (7:1), 2:6.
В течение встречи Ястремская выполнила три подачи навылет и допустила две двойные ошибки.
Это была четвертая очная дуэль теннисисток на корте, счет в личных встречах стал 3-1 в пользу Бузас Манейро.
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