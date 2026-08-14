Ястремская выбыла на старте «тысячника» в Цинциннати.
Украинка вышла на корт впервые с Wimbledon-2026
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№87 WTA) сыграла матч в рамках первого раунда турнира WTA 1000 в Цинциннати.
На старте турнира Даяна со счетом 1:6, 2:6 проиграла Татьяне Марии из Германии (№80 WTA).
Украинка проиграла все 3 матча против немки.
Встреча в Цинциннати длилась 1 час 14 минут. На счету Даяны ни одного эйса, 4 двойные ошибки и 1/4 реализованный брейк-пойнт.
Ястремская в пятый раз выступила в Цинциннати. Лучший результат карьеры – третий раунд в сезоне 2025.
В общей сложности Даяна вышла на корт впервые с Уимблдона, где дошла до второго раунда. После турнира украинка сообщала о проблемах с плечом.
Мария в следующем раунде сыграет с россиянкой Дианой Шнайдер.
Напомним, Калинина с камбэком одолела Відманову на старте турнира в Цинциннати.