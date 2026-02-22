Ястремская против канадки: с кем сыграет украинка на старте турнира в Мексике?
Турнир продлится с 23 февраля по 1 марта
около 13 часов назад
Фото: Getty Images
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (44 WTA) узнала имя первой соперницы на хардовом турнире серии WTA 500 в Мериде (Мексика). Украинка выйдет на корт против представительницы Канады Марины Стакушич (139 WTA).
Ястремская получила пятый номер посева. Предстоящий поединок станет первой очной встречей теннисисток в профессиональном туре.
Матчи основной сетки в Мериде пройдут с 23 февраля по 1 марта.
