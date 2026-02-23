Завацкая обыграла белоруску в финале квалификации турнира в Турции
Катарина победила первую сеяную в двух сетах
Фото: btu.org.ua
Катарина Завацкая (WTA, 317) в финале квалификации турнира серии Challenger в турецкой Анталье победила первую сеяную Ирину Шиманович (WTA, 159) 6:4, 6:2.
За полтора часа на корте украинка трижды подала навылет, реализовала 6 брейк-пойнтов из девяти и трижды ошиблась при подаче. Соперница сделала 3 брейка и 7 «двойных ошибок». Это была первая очная встреча теннисисток.
Напомним, что Элина Свитолина стала вице-чемпионкой «тысячника» в Дубае.
