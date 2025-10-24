Завацкая пробилась в полуфинал турнира в Китае
Украинка в двух сетах обыграла местную теннисистку
около 1 часа назад
Фото: btu.org.ua
Катарина Завацкая (WTA, 407) в четвертьфинале турнира серии ITF35 в Китае обыграла Шао Юшань (WTA, 1417) 6:3, 7:5.
За 1 час 44 минуты на корте украинка реализовала 9 брейк-пойнтов из шестнадцати и 1 раз ошиблась при подаче. Китайская спортсменка сделала 1 эйс, 6 брейков и 3 «двойные». Это была первая личная встреча теннисисток.
Соперницей Завацкой в полуфинале станет еще одна представительница Китая Е Шию (WTA, 1018).
Напомним, что Александра Олийныкова вышла в четвертьфинал турнира в Бразилии.
Поделиться