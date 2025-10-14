Завацкая проиграла на старте турнира в Китае
Катарина в двух сетах проиграла местной теннисистке
Катарина Завацкая (WTA, 419) в первом круге турнира серии Challenger в китайском Цзинане проиграла Вай Сидзя (WTA, 195) 5:7, 6:7 (4).
За почти 2 часа на корте украинка реализовала 4 брейк-пойнта из одиннадцати и 4 раза ошиблась при подаче. Китаянка сделала 2 эйса, 5 брейков и одну «двойную». Это была первая официальная встреча теннисисток.
Напомним, Людмила Киченок и Эллен Перес победили вторых сеяных и вышли в четвертьфинал турнира в Нинбо.
