Завацкая вышла во второй круг турнира в Китае
Украинка за три часа обыграла местную теннисистку Юфэй
37 минут назад
Фото: btu.org.ua
Катарина Завацкая (WTA, 407) в первом круге турнира серии ITF35 в Китае победила Жэнь Юфэй (WTA, 476) 7:5, 4:6, 6:3.
За 3 часа на корте украинка 1 раз подала навылет, реализовала 10 брейк-поинтов из двадцати одного и 5 раз ошиблась при подаче. Китаянка сделала 1 эйс, 8 брейков и 13 «двойных». Это была первая официальная встреча теннисисток.
Следующей соперницей Завацкой станет еще одна представительница Китая Го Мэйци.
