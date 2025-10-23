Завацкая пробилась в четвертьфинал турнира в Китае
Катарина в двух сетах обыграла местную теннисистку Мейци
Катарина Завацкая (WTA, 407) во втором круге турнира серии ITF35 в Китае победила Го Мейци (WTA, 454) 7:5, 7:5.
За 2 с половиной часа на корте украинка реализовала 5 брейк-поинтов из двенадцати и 5 раз ошиблась при подаче. Китаянка сделала 3 брейка и две «двойные». Это была вторая встреча теннисисток – Катарина взяла реванш за поражение в сентябре.
Следующей соперницей Завацкой станет еще одна представительница Китая Юшань Шао.
Напомним, что Александра Олийныкова вышла в четвертьфинал турнира в Бразилии.
