Завацкая с «бубликом» победила россиянку в финале квалификации турнира в Китае
Катарина пробилась в основную сетку соревнований
около 1 часа назад
Фото: btu.org.ua
Катарина Завацкая (WTA, 419) в финале квалификации турнира Challenger в китайском Цзинане обыграла екатерину овчаренко (WTA, 437) 6:2, 3:6, 6:0.
За 2 часа на корте украинка реализовала 7 брейк-поинтов из четырнадцати и трижды ошиблась при подаче. соперница сделала 2 эйса, 3 брейка и 7 «двойных». Это была первая очная встреча теннисисток.
Напомним, что Юлия Стародубцева победила на старте соревнований в Нинбо.
