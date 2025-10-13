Завацкая успешно стартовала в квалификации турнира WTA 125 в Цзинане
Украинка в трех сетах обыграла представительницу Южной Кореи
около 3 часов назад
Катерина Завальская / Фото - Facebook
Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№420 WTA) победила на старте квалификации турнира WTA 125 в Цзинане.
Катарина со счётом 6:4, 2:6, 7:5 обыграла Ку Эн У (№294 WTA) из Южной Кореи.
Матч длился 2 часа и 31 минуту. За это время Завацкая не сделала эйсов, допустила четыре двойные ошибки и использовала 6/12 брейк-поинтов.
За место в основной сетке Завацкая сыграет против россиянки Екатерины Овчаренко (№439 WTA).
Напоминаем, Элина Свитолина сохранила место в топ-15 рейтинга WTA, Марта Костюк потеряла позиции.
Поделиться