Олег Шумейко

Катарина Завацкая (WTA, 477) в четвертьфинале турнира серии ITF75 в австрийском Вене уступила пятой сеяной Мириам Булгару (WTA, 200) 4:6, 6:4, 4:6.

За 3 часа на корте украинка реализовала 5 брейк-пойнтов из одиннадцати и 1 раз ошиблась при подаче. Румынка сделала 6 брейков и 7 «двойных». Это была первая очная встреча теннисисток.

Напомним, что сборная Украины назвала состав на следующий матч Кубка Дэвиса. В сентябре «сине-желтые» встретятся с Доминиканской Республикой во Второй Мировой группе.