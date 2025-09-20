Завацкая с «баранкой» проиграла в квалификации турнира в Китае
Украинка в трех сетах уступила местной теннисистке
17 минут назад
Фото: j48tennis.net
Катарина Завацкая (WTA, 390) в полуфинале квалификации турнира серии Challenger в Китае уступила Мейцы Го (WTA, 471) 0:0, 6:2, 3:6.
За 2 часа на корте украинка 1 раз подала навылет, реализовала 3 брейк-поинта из семи и дважды ошиблась при подаче. Китаянка сделала 3 эйса, 5 брейков и одну «двойную». Это была первая очная встреча теннисисток.
Напомним, что сборная Украины уступила в полуфинале Кубка Билли Джин Кинг.
Поделиться