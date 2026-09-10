Владимир Кириченко

На US Open-2026 определились все участники полуфиналов в мужском одиночном разряде.

За выход в финал будут бороться немец Александр Зверев и Карен Хачанов, а в другой паре встретятся американцы Бен Шелтон и Фрэнсис Тиафо.

Зверев в четвертьфинале победил Ботика ван де Зандшульпа, а Хачанов вышел в четверку лучших после снятия Александера Блокса из-за травмы.

Шелтон в пятисетовом матче одолел Карлоса Алькараса, тогда как Тиафо совершил камбэк в поединке с Алексом Микельсеном.

Полуфинальные пары у мужчин на US Open-2026:

Александр Зверев (Германия) – Карен Хачанов

Бен Шелтон (США) – Фрэнсис Тиафо (США)

Матчи пройдут в пятницу 11 сентября.

В Украине трансляция доступна на платформах Киевстар ТВ и MEGOGO.

Напомним, четвертьфинал US Open Алькарас – Шелтон – самый поздний матч в истории турнира.