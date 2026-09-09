Владимир Кириченко

Объявлена сумма призовых, которую заработали украинские теннисистки на US Open-2026. Об этом сообщила пресс-служба американского мейджора.

Марта Костюк за выход в 1/8 финала одиночного разряда получит 480 тысяч долларов. За выход во 2-й круг в парном – 25 тысяч.

Элина Свитолина проиграла в 3-м круге и получит 290 тысяч долларов. Также она со своим мужем Гаэлем Монфисом дошла до полуфинала в миксте. Они заработали на пару 250 тысяч.

Юлия Стародубцева прекратила борьбу в 3-м круге в одиночном разряде и в 1-м в парном – 290 + 17,5 тысяч.

Александра Олейникова заработала 190 + 17,5 тысяч (вылетела во 2-м круге в одиночном разряде и в 1-м – в парном), Ангелина Калинина – 140 + 40 тысяч (за 1-й круг в одиночке и 3-й в паре), Дарья Снигур – 140 + 17,5 тысяч (не преодолела первый раунд в одиночке и в паре). Диана Ястремская получит 140 тысяч за выступление в 1-м круге одиночного разряда.

Вероника Подрез и Виталий Сачко заработали по 48 тысяч долларов за выход во второй круг квалификации, а Анастасия Соболева – 32 тысячи за участие в 1-м круге квалификации.

Напомним, Костюк впервые в своей карьере окажется в топ-10 рейтинга WTA.