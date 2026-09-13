Владимир Кириченко

Вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина стала победительницей US Open-2026.

В финале она со счетом 6:4, 5:7, 6:2 обыграла нейтральную теннисистку из Беларуси Арину Соболенко (WTA, 1).

Теннисистки провели на корте 2 часа 23 минуты. Соболенко шесть раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала один брейк-поинт из трех заработанных. На счету Рыбакиной 11 подач навылет, пять двойных ошибок и 3 реализованных брейк-поинта из 12.

Отметим, Соболенко впервые с 2022 года не взяла ни одного Шлема за сезон.

US Open-2026 в женском одиночном разряде проходил с 30 августа по 12 сентября. В прошлом году чемпионкой турнира стала Соболенко, одержавшая в финале 2025 года победу над американкой Амандой Анисимовой.

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