Определились полуфиналисты Кубка Украины – один матч не состоялся из-за неявки команды.
За титул продовжують боротьбу Локомотив 1945, Сборная Украины U20, Житичи-Полесье и Эпицентр-Подоляне
15 минут назад
Завершились матчи четвертьфинального этапа Кубка Украины по волейболу среди мужских команд.
В Финал четырех пробились суперлиговые Сборная Украины U20 - Эпицентр-Подоляны, Эпицентр-Подоляны, Житичи-Полесье и высшелиговый Локомотив 1945. Отметим, что матч харьковчан с Решетиловкой не состоялся из-за отказа полтавчан приезжать на игру в Харьков.
Кубок Украины. 1/4 финала
Решетиловка – Локомотив 1945 0:3 (0:25, 0:25, 0:25)
Сборная Украины U20 - Эпицентр-Подоляны – Сборная Украины U18 3:0 (25:16, 25:11, 25:12)
Эпицентр-Подоляны – Метеор-Инваспорт 3:0 (25:18, 25:13, 25:12)
Житичи-Полесье – Полиция охраны 3:1 (25:19, 26:24, 23:25, 25:22)
Полуфинальные пары:
Житичи-Полесье – Сборная Украины - Эпицентр-Подоляны
Эпицентр-Подоляны – Локомотив 1945
