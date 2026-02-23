Барком-Кажаны победили в чемпионате Польши
Украинский коллектив поднялся в турнирной таблице ПлюсЛиги на 11 позицию
Барком-Кажани в рамках 22 тура чемпионата Польши по волейболу обыграли Хелм 3:1.
Лучшим бомбардиром встречи стал Лоренцо Поп, который набрал 19 очков. Благодаря победе «летучие мыши» поднялись в турнирной таблице ПлюсЛиги с 13 на 11 место. За 21 игру украинцы имеют 20 очков и 7 побед.
Чемпионат Польши
Барком-Кажани – Хелм 3:1 (22:25, 25:16, 25:21, 25:22)
