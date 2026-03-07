Денис Седашов

Львовский волейбольный клуб Барком-Кажаны провел матч 25-го тура в чемпионате Польши. Соперником украинской команды стала Ассеко Ресовия из Жешува.

Несмотря на статус аутсайдера встречи, львовяне пытались навязать борьбу в первой партии, которая завершилась со счетом 21:25. Однако в следующих сетах класс серебряных призеров Кубка Польши стал решающим — кажаны уступили со счетом 16:25 и 15:25.

Лучшую результативность в составе львовян показал Лоренцо Поуп, на его счету 12 очков. Аналогичный показатель в составе победителей продемонстрировал лидер Ресовии Ясин Луати.

ПлюсЛига. 25-й тур

Ассеко Ресовия (Жешув) — Барком-Кажаны (Львов) — 3:0 (25:21, 25:16, 25:15)

