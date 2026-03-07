Снегур вышла в финал турнира в Трнаве
Украинка в двух сетах обыграла соперницу из Бельгии
около 2 часов назад
Украинская теннисистка Дарья Снигур (117 WTA) успешно преодолела полуфинальный барьер на турнире серии ITF W75 в Трнаве. В поединке за выход в финал украинка уверенно обыграла представительницу Швейцарии Селин Неф (228 WTA).
Встреча на хардовых кортах Трнавы длилась 1 час и 21 минуту. Снигур продемонстрировала стабильную игру и закрыла матч в двух сетах.
ITF W75 Трнава. Хард (помещение). 1/2 финала
Дарья Снигур – Селин Неф – 6:4, 6:4
В финале украинка встретится с бельгийкой Ханной Вандевинкель.
