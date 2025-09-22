Болгария разгромила Португалию и вышла в четвертьфинал чемпионата мира-2025
Следующим соперником болгар станет победитель противостояния США – Словения
около 2 часов назад
Фото: Volleyball World
Болгария одержала победу над Португалией в 1/8 финала чемпионата мира-2025 по волейболу.
Болгары на турнире одержали четвертую подряд победу. Следующим соперником сборной Болгарии в четвертьфинале ЧМ-2025 станет победитель матча США – Словения.
Чемпионат мира. 1/8 финала
Болгария – Португалия 3:0 (25:19, 25:23, 25:13)
