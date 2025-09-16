Олег Шумейко

Играющий сборной Украины по волейболу Дмитрий Янчук в интервью Суспільне Спорт высказался о первой победе на чемпионате мира-2025 и поделился мыслями об игре с Италией.

О чувствах после первой победы на ЧМ-2025

Все удавалось: блок, защита, подача. Конечно, Алжир не такая сильная команда, как Бельгия, но нам нужно было реабилитироваться, поверить в свои силы. У нас статистика не самая лучшая: из пяти игр у нас только одна победа, так что для нас это было важно. Особенно перед матчем против Италии.

(Против Алжира) было намного лучше: была страховка в блоке, игра в защите. Конечно, нападающие сборной Алжира не такие сильные, но сам факт, что мы много мячей достали в защите и подстраховали — имеет значение.

О титуле самого результативного игрока матча против Алжира

Если честно, лучше бы я себя показал против сборной Бельгии, чем против Алжира. Думаю, всем так было бы лучше, но имеем то, что имеем. Рад, что столько набрал, но радоваться рано – надо готовиться дальше.

О состоянии в сравнении с тем, что было в Лиге наций-2025

Готов ко всему. Топстатус игрока сборной после Лиги наций? Не знаю, об этом не думал, стараюсь настраиваться на игру максимально. Нам всегда присылают видео и инфографику, чтобы разбирать соперника – готовлюсь к матчам.

О шансах Украины на выход из группы ЧМ

Если все будет хорошо, нам нужно побеждать Италию и проходим дальше. У нас другого шанса нет: либо пан, либо пропал. Как надо играть против Италии? Всё нужно ожидать от них, это топкоманда, чемпион мира. Трудно сказать, что можно или нельзя ожидать. Нужно готовиться к любому развитию событий. Надо найти нашу игру.

Отметим, что матч Италия – Украина состоится 18 сентября. Начало – в 16:30 по киевскому времени.