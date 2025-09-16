Сборная Украины по волейболу впервые победила на чемпионате мира-2025. Сине-желтые победили команду Алжира со счётом 3:0.

После игры лидер команды Василий Тупчий в интервью «Суспільному» прокомментировал победу во втором туре.

«Классно работала подача, блок. Довольно легко играть, благодаря этому победили. Послезавтра Италия, чрезвычайно тяжелый соперник, но будем делать всё, что в наших силах.

О каком настроении после Бельгии можно говорить — конечно, все были расстроены. Плюс огромная критика в социальных сетях — это негативно влияет. Стараемся исправить это и двигаться дальше.

11 очков на подаче? Наверное, ещё никогда не удавалось столько подать, даже на тренировках. Конечно, это не тот соперник, но 11 подач подряд — это приятно, какое-то небольшое моё достижение, рекорд. Радуемся даже таким небольшим победам.

Игра на блоке? Благодаря агрессивной подаче и на блоке легче работать. Когда нет агрессивной подачи, то и блоку трудно работать.

Ситуация в турнирной таблице? Конечно, если бы следующим соперником была не Италия, то шансов было бы больше. Они, конечно, есть, будем выходить и делать всё, что можем. Но Италия — это Италия, что будет — я не знаю. Поможет ли эта игра против Алжира перед Италией? Я бы не сказал, что было психологическое давление даже перед Бельгией. Любая победа добавляет уверенности, это важно, независимо от того, какой соперник».