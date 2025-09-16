Олег Шумейко

Капитан сборной Украины по волейболу Юрий Семенюк в интервью Суспільне Спорт высказался о победе над Алжиром и высказался о матче на чемпионате мира-2025 с Италией:

Надеюсь, что удовлетворили всех болельщиков, которые любят волейбол. 3:0, победа, это важно. А неважно, как команда себя чувствует, как выгрызает очко за очком даже в таком противостоянии. Но есть победа, надеюсь, все довольны.

Реакция на соцсети? Провокационный вопрос, можно очень много на эту тему говорить. А вы думаете, что эта победа не будет иметь негативной критики? Она всегда будет, и она есть. Просто наши люди не умеют болеть и радоваться, а также принимать поражения. Это спорт, мы тоже люди. Мы, спортсмены, у нас тоже бывает не всё получается на площадке, но у людей, которые работают на работе, тоже не всегда всё получается, да? Надо уметь критиковать и воспринимать все ситуации, которые происходят в мире.

О игре с Италией:

Никто не опускает голову и руки. Будем пересматривать прежде всего нашу игру, которую мы с ними провели, что у нас против них получалось. Будем пересматривать, как они тут играли, потому что не все игроки приехали из того состава, который против нас играл. Попробуем навязать свою игру, показать хорошую игру на подаче, сделать несколько монстерблоков. Ребята шутили, что нужно съесть пасту перед игрой.

Отметим, что матч Италия – Украина состоится 18 сентября. Начало – в 16:30 по киевскому времени.