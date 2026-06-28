Помощник главного тренера мужской сборной Украины по волейболу Агустин Брисцоли прокомментировал поражение от Болгарии (1:3) в конце второй игровой недели Лиги наций-2026.

Специалист отметил качественную игру соперника в защите, но призвал сосредоточиться на общем положительном результате сборной, которая выиграла три из четырех матчей тура.

Болгария играла очень хорошо, особенно в первом сете: высокие мячи. Мы пытались подбирать мячи после блока. После отличного второго сета пытались давить, но в защите было очень тяжело. Все сказали, включая Рауля [Лосано], что надо забыть этот матч. Надо вспомнить, что мы сыграли отлично на протяжении всей недели: три игры — три победы. Теперь мы сосредоточены на следующей неделе.

Конечно, теперь уровень уверенности высокий. Болгария, так же, как и мы, выиграла три матча. Теперь мы думаем о следующей неделе. Надо немного, конечно, отдохнуть, дня 3-4, потом вернуться к тренировкам и пробовать выполнять нашу цель — выйти в финал.