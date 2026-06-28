Украина уступила Болгарии в заключительном матче второй недели Лиги наций
Самым результативным игроком в сине-желтых стал Дмитрий Янчук, который набрал 20 очков
около 5 часов назадПодписаться в
Национальная сборная Украины потерпела поражение в заключительном матче второй игровой недели мужской Лиги наций-2026 по волейболу. Сине-желтые в четырех партиях проиграли вице-чемпионам мира — национальной команде Болгарии.
Больше всего очков в составе украинской команды набрал Дмитрий Янчук, который записал на свой счет 20 пунктов.
Лига наций — 2026. Групповой этап. 8-й тур
Болгария — Украина — 3:1 (25:20, 18:25, 25:23, 25:17)
Матчи заключительной игровой недели Лиги наций сине-желтые начнут 15 июля противостоянием со сборной Ирана.
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