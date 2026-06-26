«Он — великий игрок»: Рауль Лосано назвал лидера волейбольной сборной Украины
Главный тренер оценил игру Олега Плотницкого на второй неделе Лиги наций-2026
около 1 часа назадПодписаться в
Главный тренер мужской сборной Украины по волейболу Рауль Лосано прокомментировал выступления капитана команды Олега Плотницкого на групповом этапе Лиги наций-2026.
После победы над Канадой (3:1) специалист подчеркнул лидерские качества доигровщика и его роль в коллективе. Слова приводит Суспільне Спорт.
Он тренируется и играет очень хорошо. Хорошо выступает, потому что ему нравится играть с друзьями. Он — великий игрок и показал команде этот уровень. Но также он всем помогает.
Мы очень улучшились в сайдаутах. Остаёмся опасной командой на подаче и на блоке. Если хорошо играем сайдауты, давим на подаче и на блоке, другой команде трудно у нас выиграть.
Украинцы продолжают сражаться, и мы хотим побеждать, чтобы дарить хорошие эмоции украинскому народу.
Свой заключительный матч в рамках второй игровой недели подопечные сборной Украины проведут в воскресенье, 28 июня, против национальной команды Болгарии. Встреча начнется в 14:00 по киевскому времени.
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