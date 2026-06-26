Главный тренер мужской сборной Украины по волейболу Рауль Лосано прокомментировал выступления капитана команды Олега Плотницкого на групповом этапе Лиги наций-2026.

После победы над Канадой (3:1) специалист подчеркнул лидерские качества доигровщика и его роль в коллективе. Слова приводит Суспільне Спорт.

Он тренируется и играет очень хорошо. Хорошо выступает, потому что ему нравится играть с друзьями. Он — великий игрок и показал команде этот уровень. Но также он всем помогает.

Мы очень улучшились в сайдаутах. Остаёмся опасной командой на подаче и на блоке. Если хорошо играем сайдауты, давим на подаче и на блоке, другой команде трудно у нас выиграть.

Украинцы продолжают сражаться, и мы хотим побеждать, чтобы дарить хорошие эмоции украинскому народу.