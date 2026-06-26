Украина — Канада: видеообзор матча Лиги наций
Вашему вниманию представлены самые яркие моменты игры
около 2 часов назадПодписаться в
Фото: en.volleyballworld.co
Мужская сборная Украины по волейболу нанесла поражение национальной команде Канады в поединке седьмого тура Лиги наций-2026. Матч завершился победой сине-желтых в четырех сетах — 3:1.
Предлагаем посмотреть видеообзор самых ярких моментов этой встречи.
Свой заключительный матч в рамках второй игровой недели подопечные сборной Украины проведут в воскресенье, 28 июня, против национальной команды Болгарии. Встреча начнется в 14:00 по киевскому времени.
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