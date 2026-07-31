Брісколі — подвёл итоги участия сборной Украины в Лиге наций: «Гордимся результатами, которые показали»
Помощник тренера оценил историческое выступление в плей-офф турнире
около 2 часов назадПодписаться в
Фото: en.volleyballworld.co
Помощник главного тренера мужской сборной Украины по волейболу Агустин Брисколи прокомментировал поражение от Польши в первом в истории для «сине-желтых» матче плей-офф Лиги наций.
Специалист поздравил соперника с победой, а также объяснил, какие элементы игры подвели украинцев в решающие моменты поединка. Слова приводит Суспільне Спорт.
Прежде всего, поздравляем Польшу — они сыграли очень классно. Возможно, нам нужно пересмотреть концовку матча, но трудно подавать так, как мы это делали. Наша подача и сайт-аут перестали работать. Но мы очень рады и гордимся теми результатами, которые показали.
Украина — Польша: видеообзор матча Лиги наций.
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