Свитолина победила Кудерметову во втором круге турнира в Вашингтоне
Украинка одержала победу в двух сетах
около 3 часов назадПодписаться в
Украинская теннисистка Элина Свитолина (10 WTA) обыграла Полину Кудерметову (108 WTA), которая представляет Узбекистан, во втором круге турнира WTA 500 в Вашингтоне (США).
Матч длился 1 час 29 минут и завершился в двух сетах — 7:6 (4), 6:4. В первой партии украинка уступала 3:5 и отыграла сетбол в 12-м гейме. Во втором сете Элина сделала решающий брейк в пятом гейме и защитила преимущество, отыграв три брейк-пойнта соперницы.
В следующем раунде Свитолина сыграет против Александры Эалы (28 WTA).
Сестры Киченок проиграли на старте парного турнира в Мемфисе.