Семенюк: «Матч был сложный, но я рад, как наша команда играла»
Капитан сборной Украины по волейболу — об игре против Польши в Лиге наций
около 1 часа назадПодписаться в
Фото: en.volleyballworld.co
Капитан мужской сборной Украины по волейболу Юрий Семенюк подвел итоги исторического матча в плей-офф Лиги наций-2026, в котором «сине-желтые» уступили Польше. Слова приводит Суспільне Спорт.
Это был сложный матч, но я рад тому, как наша команда сыграла, старалась. Возможно, не показали максимум, но был результат, близкий к этому. Я люблю эту команду.
Этим поединком украинцы завершили свои выступления в турнире. Следующий матч сборная Украины проведет 10 сентября против Израиля в рамках Евро-2026.
Сборная Украины поднялась в рейтинге FIVB после выхода в плей-офф Лиги наций.