В Кубке Украины по волейболу среди женских команд завершились матчи полуфинальной стадии.

В первом матче Буковинка без проблем разобралась с высшелиговой Медеей, а затем хозяйки Финала четырёх Балта справились с Добродием.

Отметим, что в прошлом году Балта и Буковинка также встречались в финале Кубка Украины, где представительницы Одесщины одержали сенсационную победу и первый трофей в истории команды.

Кубок Украины

Полуфиналы

Буковинка – Медея 3:0 (25:16, 25:14, 25:8)

Балта – Добродий 3:0 (25:22, 25:9, 25:19)

