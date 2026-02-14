Буковинка и Балта разыграют Кубок Украины
Лучшие команды первенства разыграют еще один титул
около 1 часа назад
Фото: Балта
В Кубке Украины по волейболу среди женских команд завершились матчи полуфинальной стадии.
В первом матче Буковинка без проблем разобралась с высшелиговой Медеей, а затем хозяйки Финала четырёх Балта справились с Добродием.
Отметим, что в прошлом году Балта и Буковинка также встречались в финале Кубка Украины, где представительницы Одесщины одержали сенсационную победу и первый трофей в истории команды.
Кубок Украины
Полуфиналы
Буковинка – Медея 3:0 (25:16, 25:14, 25:8)
Балта – Добродий 3:0 (25:22, 25:9, 25:19)
