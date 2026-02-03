Определены все участники плей-офф чемпионата Украины. Фавориты Суперлиги потерпели неожиданное поражение.
Господин в гостях спорил с Буковинкой
около 2 часов назад
Завершились матчи 8 тура чемпионата Украины по волейболу среди женских команд.
Определились полуфиналисты плей-офф Суперлиги – в следующем этапе встретятся Буковинка, Балта, Полесье и Добродий. Житомирянки дома одержали 2 победы над Галичанкой и отстранили тернопольскую команду от плей-офф. В Черновцах Добродий дважды дошел до тай-брейка в противостоянии с Буковинкой и сумел нанести чемпионкам Украины второе поражение в Суперлиге.
Чемпионат Украины. 8-й тур
Полесье – Галичанка 3:0 (25:14, 25:21, 25:17)
Буковинка – Добродий 3:2 (25:15, 25:21, 26:28, 22:25, 15:13)
Полесье – Галичанка 3:0 (25:21, 25:12, 25:13)
Буковинка – Добродий 2:3 (24:26, 25:19, 19:25, 22:25, 10:15)
Напомним, что Барком-Кажаны одержали вторую победу подряд в ПлюсЛиге.