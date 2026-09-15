Владимир Кириченко

Мужская сборная Украины по волейболу сыграет свой пятый матч в рамках чемпионата Европы-2026.

Наша команда встретится с Польшей. Начало – в 19.00 по Киеву.

Прямая трансляция будет доступна на «Суспільне Спорт».

Украина досрочно вышла в плей-офф. Сборная стартовала на турнире с победы над Израилем (3:1), во втором матче обыграла Северную Македонию (3:0), в третьем – Болгарию (3:1), а в четвертом – Португалию (3:0).

Всего на турнире выступают 24 сборные, которые разделены на четыре группы. По итогам группового этапа дальше пройдут по четыре команды из каждого секстета.

Украина свои матчи группового этапа проводит в Софии, Болгария.

Для сборной Украины это четвертое подряд участие в чемпионате Европы. Каждый раз команда преодолевала групповой этап и выходила в плей-офф, а дважды – в 2019 и 2023 годах – доходила до четвертьфинала.

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