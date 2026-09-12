Украина обыграла Болгарию и одержала третью победу подряд на Евро-2026
Сине-желтые досрочно вышли в плей-офф континентального первенства
Фото: СEV
Мужская сборная Украины по волейболу одержала третью подряд победу на групповом этапе чемпионата Европы-2026. В матче 3-го тура украинцы в четырех сетах одолели национальную команду Болгарии.
Самым результативным игроком в составе сборной Украины стал Олег Плотницкий, который набрал 23 очка.
Волейбол. Чемпионат Европы-2026. Групповой этап. 3-й тур
Болгария — Украина 1:3 (23:25, 22:25, 25:21, 21:25)
В первых двух турах украинская команда обыграла Израиль и Северную Македонию.
Следующий поединок подопечные Рауля Лосано проведут 14 сентября против сборной Португалии.