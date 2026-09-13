Доигровщик сборной Украины Олег Плотницкий для Суспильне Спорт прокомментировал победу над Болгарией (3:1) на чемпионате Европы-2026.

«Прежде всего победа очень важна для уверенности команды в последующих матчах. Я немного слежу за тем, что пишут и говорят: мол, кое-как играли первые две игры. Это были минимальные усилия для максимального результата.

У нас было шесть очков, где-то мы допускали много ошибок, но против Болгарии команда вышла, сфокусировалась, как попросил тренер, и сделала все плюс-минус по плану.

Тренер сразу сказал на собрании: игра будет на высоких мячах, на приеме и на подаче. Так все и вышло. Мы просто лучше сыграли в этих элементах. У них где-то не пошло, они немного больше ошибались. В таких играх хватает одного-двух очков.

Если бы дали Николову разыграться на подаче, у нас были бы большие проблемы. Мы выдержали и делали сайд-ауты почти сразу, хотя иногда они тоже подавали эйсы.

Наверное, во второй партии мы даже на планере немного отдали им сами. Это потому, что слишком много фокусировались на двух основных игроках соперника, которые умеют выдавать хорошие серии. Не зря говорят, что они одни из лучших подающих в мире.

Хорошая атмосфера была, громко. Прикольно играть в таких залах. Я очень надеюсь, что мы когда-нибудь в Украине тоже организуем чемпионат Европы и у нас тоже так будет. Хочу за свою жизнь еще сыграть в Украине при наших болельщиках».