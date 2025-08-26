Чемпионат мира. Украина – Камерун. Видеотрансляция
Украинки проведут заключительный матч на турнире в Таиланде
31 минуту назад
Фото: Volleyball World
27 августа сборная Украины проведет заключительный матч на чемпионате мира-2025 по волейболу. В третьем туре группы H украинки встретятся с национальной командой Камеруна.
Трансляция встречи состоится на телеканале Суспільне Спорт по следующей ссылке. Начало – в 16:30 по киевскому времени.
Отметим, что «сине-желтые» потеряли шансы на выход в плей-офф после поражений от Сербии и Японии.