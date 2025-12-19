Олег Шумейко

Барком-Кажаны 20 декабря проведут матч 13 тура чемпионата Польши по волейболу. В последнем матче в 2025 году украинский коллектив встретится с Шлепськом в Сувалках.

Трансляция встречи Шлепськ – Барком-Кажаны состоится на платформе Киевстар ТВ по следующей ссылке. Начало – в 13:30 по киевскому времени.

Отметим, что «кажаны» в турнирной таблице ПлюсЛиги идут 10 с 3 победами в 12 матчах (10 очков). Шлепськ идет предпоследним – 2 победы в 12 играх (8 зачётных пунктов).

Напомним, что Барком-Кажаны накануне потерпели четвёртое подряд поражение в чемпионате Польши.