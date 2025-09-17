Португалия спаслась в игре с Колумбией, Словения обыграла Германию — 3-й тур ЧМ-2025
Драмы и сенсации на чемпионате мира в Филиппинах
41 минуту назад
17 сентября состоялись матчи третьего тура группового этапа чемпионата мира по волейболу-2025 в Маниле (Филиппины).
Колумбия была близка к громкой сенсации — выиграв два первых сета, команда всё же уступила Португалии.
В других матчах Катар одолел Румынию, США были сильнее Кубы, Словения переграла Германию, а Польша триумфировала над Нидерландами.
Чемпионат мира по волейболу-2026
Групповой этап
Группа G
Канада – Турция 0:3 (21:25, 16:25, 25:27)
Япония – Ливия 3:0 (25:20, 25:17, 25:12)
Группа D
Португалия – Колумбия 3:2 (23:25, 21:25, 25:20, 25:21, 15:11)
США – Куба 3:1 (25:17, 25:22, 23:25, 27:25)
Группа E
Болгария – Чили 3:0 (25:17, 25:12, 25:12)
Словения – Германия 3:1 (25:21, 17:25, 31:29. 25:22)
Группа B
Катар – Румыния 3:1 (20:25, 25:23, 25:20, 25:22)
Польша – Нидерланды 3:1 (22:25, 25:23, 25:19, 25:22)
Украина в шаге от плей-офф ЧМ по волейболу: решающий матч с Италией.
Поделиться