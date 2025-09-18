Янчук: «Сейчас на Италию большое давление – мы полностью готовы»
Игрок сборной Украины ожидает ожесточенной борьбы
17 минут назад
Фото: Volleyball World
Доигровщик сборной Украины Дмитрий Янчук в интервью Суспільне Спорт поделился ожиданиями от решающего матча чемпионата мира-2025 за выход в плей-офф с национальной командой Италии:
Сейчас на (Италию) большое давление, и игра будет совсем другой. Нужно готовиться к худшему сценарию и оказывать сопротивление. На мой взгляд, мы вполне готовы. Надо просто выходить и делать свою работу.
Нужно быть готовыми, что они сразу начнут давить, агрессивно навязывать свою игру – им нужна только победа. Нам тоже она нужна, поэтому думаю, что это будет ожесточенная борьба.
Трансляция матча Италия – Украина. Начало – в 16:30 по киевскому времени.