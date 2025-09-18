Олег Шумейко

Диагональный сборной Украины Василий Тупчий в интервью Суспільне Спорт высказался о решающем матче за плей-офф чемпионата мира-2025 с Италией.

О том, как нужно начинать игру

С первого мяча агрессивно начать, агрессивно подавать, потому что без этого там нечего делать. (Играть) с эмоциями, желанием, со спортивной злостью. Если всё получится, то и результат будет положительным.

О чувствах после победы Украины в матче против Алжира

Честно говоря, в первой половине сета (против Алжира) – чувствовал себя не очень комфортно. Потребовалось время, чтобы войти в игру. Благодарю тренера, что не заменил меня и дал почувствовать ритм игры, дальше всё стало нормально.

О настрое перед решающим матчем с Италией

Возможно всё, как показывает этот чемпионат мира, невозможного здесь нет. Уже и французы проиграли, и итальянцы. Нужно выходить и бороться. Если сделаем всё, что умеем, то и результат будет.

Трансляция матча Италия – Украина. Начало – в 16:30 по киевскому времени.