Капитан сборной Украины по волейболу Юрий Семенюк прокомментировал победу над Португалией (3:0) в рамках группового этапа чемпионата Европы-2026.

«Начали с холодной головой. Конечно, вначале было немного трудно войти в игру, найти или навязать свою игру, но мы реабилитировались.

В начале сделали несколько таких ошибок, поэтому с каждым моментом уже вошли лучше в игру, почувствовали её, начали агрессивнее подавать, чувствовать игроков, как они играют, и включились. Отбили их немного от сетки, мы начали хорошо подавать и, думаю, результат - на лицо.

Тренеры ищут какие-то возможности дать отдохнуть основным игрокам, кто больше играет. В этом матче такая возможность была. И Василий [Тупчий] больше-менее отдохнул, и меня миксовали. Не сказал бы, что это такой отдых, но дали почувствовать площадку и игровой ритм другим волейболистам, которые меньше играют. Я думаю, что это было удачно».