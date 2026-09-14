«Как швейцарские часы»: Янчук оценил игру сборной Украины на ЧЕ-2026
Игрок национальной команды заявил, что сборная стала играть увереннее
Фото: СEV
Игрок сборной Украины по волейболу Дмитро Янчук оценил прогресс команды на чемпионате Европы-2026 после победы над Португалией. Игрок набрал 15 очков в матче 4-го тура. Слова приводит Суспільне Спорт.
Теперь в первую очередь играет наша уверенность после трех игр. В первых двух матчах мы были более скованными, а после победы над Болгарией играем увереннее как команда. Хороший такой механизм, как швейцарские часы.
Следующий матч сборная Украины проведет 15 сентября против действующих чемпионов Европы — Польши.
В первых трех турах подопечные Рауля Лосано обыграли Израиль, Северную Македонию и Болгарию.