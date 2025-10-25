Эпицентр-Подоляны одержали вторую победу подряд в Суперлиге
Охранная полиция одолела Подолье
41 минуту назад
Фото: facebook.co
Действующий чемпион Украины по волейболу Эпицентр-Подоляны в матче первого тура Суперлиги одолел МХП-Ладыжин, оформив вторую подряд победу.
В другом матче Полиция Охраны из Тернополя в пятисетовом противостоянии вырвала победу у ВК Подолье из Хмельницкого и заработала первые очки в новом сезоне.
Суперлига 1-й тур
Эпицентр-Подоляны – МХП-Ладыжин– 3:1 (25:18, 25:12, 23:25, 26:24)
Подолье – Полиция Охраны – 2:3 (25:23, 14:25, 18:25, 27:25, 13:15)
Ранее сообщалось, что Эпицентр-Подоляны начали сезон с доминантной победы.