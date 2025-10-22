Капитан сборной Украины Семенюк стал MVP стартового матча ПлюсЛиги
Проект победил новичка чемпионата Польши Хелм
около 2 часов назад
Фото: Проект
Проєкт в первом круге чемпионата Польши обыграл новичка Суперлиги Хелм 3:0.
Центральный блокирующий варшавского клуба Юрий Семенюк стал самым ценным игроком встречи. Украинец набрал 11 очков – 8 в атаке (с эффективностью 73%) и 3 на блоке.
ПлюсЛига. 1-й тур
Проєкт – Хелм 3:0 (25:23, 25:22, 25:23)
Напомним, что Барком-Кажаны заработали одно очко на старте ПлюсЛиги.
