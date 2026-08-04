Владимир Кириченко

Международная федерация волейбола (FIVB) на своем официальном сайте сообщила о допуске мужской и женской сборных России к участию в Лиге наций сезона-2027.

Они будут допущены как команды с высшим рейтингом, которые еще не квалифицировались на соревнования. Для этого турнир будет расширен с 18 до 19 команд.

Также к соревнованиям присоединятся женская сборная Словении и мужская сборная Финляндии. FIVB в настоящее время пересматривает формат, необходимый для учета этого расширения.

Напомним, сборная Украины после Лиги наций-2026 узнала свою позицию в мировом рейтинге FIVB.