FIVB допустила сборные России к участию в Лиге наций сезона-2027
Международная федерация волейбола пошла навстречу террористам
Россия / Фото - Facebook
Международная федерация волейбола (FIVB) на своем официальном сайте сообщила о допуске мужской и женской сборных России к участию в Лиге наций сезона-2027.
Они будут допущены как команды с высшим рейтингом, которые еще не квалифицировались на соревнования. Для этого турнир будет расширен с 18 до 19 команд.
Также к соревнованиям присоединятся женская сборная Словении и мужская сборная Финляндии. FIVB в настоящее время пересматривает формат, необходимый для учета этого расширения.
Напомним, сборная Украины после Лиги наций-2026 узнала свою позицию в мировом рейтинге FIVB.