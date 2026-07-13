Женская сборная Украины по волейболу – в топ-20 мирового рейтинга FIVB
Наша команда поднялась на четыре позиции
около 1 часа назадПодписаться в
Международная федерация волейбола (FIVB) на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг женских сборных после третьей недели Лиги наций.
Команда Украины поднялась на четыре позиции и занимает 18-е место. Наши девушки имеют в активе 188,10 очка.
На прошлой неделе сборная Украины победила Бельгию, однако проиграла Италии, Китаю и Доминиканской Республике.
Отметим, что итальянки удерживают первую позицию в рейтинге.
Мировой рейтинг женских сборных:
1. Италия – 467,01 балла
2. Бразилия – 400,56
3 (4). США – 371,71
4 (3). Турция – 369,04
5. Польша – 338,37
6. Япония – 335,27
7. Китай – 315,20
8. Нидерланды – 294,84
9. Россия – 277,59
10 (11). Сербия – 276,38
11 (10). Канада – 276,34
...
18 (22). Украина – 188,10
Напомним, накануне сборная Украины в трех сетах победила Бельгию и осталась в Лиге наций.