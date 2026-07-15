Президент Федерации волейбола Болгарии Любомир Ганев, который также является членом Совета администрации Международной федерации волейбола (FIVB), в интервью Max One высказался по поводу решения восстановить национальные сборные России в мировом рейтинге и разрешить им принимать участие в турнирах.

«На данный момент расписание Лиги наций определено до 2027 года включительно, это те 18 команд. Да, мы приняли решение на заседании Совета FIVB в соответствии с рекомендациями МОК и возобновили сборные России и Белоруссии, даже раньше, вместе с их рейтингом.

Вы знаете, что решением 2022 года, когда было принято заморозить их участие, также было решено заморозить и их рейтинговые очки, поскольку нельзя было допустить, чтобы они теряли очки из-за того, что не играют не по своей вине.

Так что теперь, после их возвращения, сборные России станут следующими участниками Лиги наций после 2027 года. Думаю, в сентябре мы проведем заседание комиссии по Лиге наций. Возможно, тогда мы примем какое-то решение, но не думаю, что будут какие-либо изменения относительно 2027 года, поскольку формат уже утвержден.

И не только это – сами турниры уже распределены, в том числе Болгария будет принимать один из турниров второй недели мужского турнира. Турниры и хозяева уже определены, и я думаю, что невозможно вносить какие-либо изменения в последний момент, потому что увеличение количества команд неизбежно приведет к перераспределению команд по группам и так далее, а вы знаете, что до 2027 года абсолютно все турниры Лиги наций уже утверждены».