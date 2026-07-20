Сборная Украины поднялась в рейтинге FIVB после выхода в плей-офф Лиги наций
Сине-желтые занимают 11-ю позицию
27 минут назадПодписаться в
Международная федерация волейбола (FIVB) опубликовала обновленный мировой рейтинг мужских сборных после завершения основного этапа Лиги Наций.
Сборная Украины поднялась на одну позицию и сейчас занимает 11-ю строчку. В течение группового раунда сине-желтые одержали 7 побед в 12 матчах, финишировали на 7-м месте и впервые в истории пробились в плей-офф турнира.
В четвертьфинале сборная Украины сыграет против лидера мирового рейтинга — команды Польши.
Рейтинг мужских сборных FIVB (ТОП-15):
Польша — 398,35
Италия — 368,01
Россия — 352,10
Япония — 346,36
Словения — 337,15
США — 328,70
Бразилия — 312,13
Франция — 302,59
Турция — 275,14
Болгария — 272,25
Украина — 247,59
Германия — 241,87
Сербия — 234,98
Аргентина — 232,41
Куба — 224,23
Украина — Германия: видеообзор матча Лиги Наций.